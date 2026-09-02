डार्क मैटर है क्या?
हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं, उसमें तारे, ग्रह, गैलेक्टिक, गैस और इंसान समेत सामान्य पदार्थ कुल ब्रह्मांडीय सामग्री का करीब 5 फीसदी ही है. वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 27 फीसदी हिस्सा डार्क मैटर है. करीब 68 फीसदी हिस्सा डार्क एनर्जी से जुड़ा माना जाता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि डार्क मैटर को सीधे देखा नहीं जा सकता. यह प्रकाश को न तो उत्सर्जित करता है. न ही सामान्य पदार्थ की तरह प्रकाश को परावर्तित करता है. वैज्ञानिक इसके अस्तित्व का अनुमान मुख्य रूप से इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाते हैं. यानी ब्रह्मांड में कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर दिखाई देता है.