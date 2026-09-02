डार्क मैटर को मशीन में कैसे खोजेंगे?

वैज्ञानिकों की एक संभावना यह है कि डार्क मैटर किसी ऐसे नए कण से बना हो, जिसे अभी तक विज्ञान ने नहीं खोजा है. जब LHC में प्रोटॉन आपस में टकराते हैं तो बेहद उच्च ऊर्जा पैदा होती है. ऐसी टक्करों में नए कण पैदा हो सकते हैं. अगर डार्क मैटर से जुड़ा कोई कण पैदा होता है और वह डिटेक्टर से बिना दिखाई दिए निकल जाता है, तो वैज्ञानिक उसके प्रभाव को ‘missing energy’ या ऊर्जा के गायब होने के रूप में पहचानने की कोशिश कर सकते हैं. CERN के डायरेक्टर जनरल मार्क थॉमसन के मुताबिक, कुछ संभावित प्रकार के डार्क मैटर कणों को HL-LHC में पैदा किया जा सकता है. हालांकि, LHC अब तक डार्क मैटर का प्रत्यक्ष प्रमाण हासिल नहीं कर पाया है.