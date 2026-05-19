इस ट्रैफिक जाम ने तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड

किसी काम के लिए निकले हैं. जल्दी पहुंचना है. गाड़ी में बैठे हैं. ऐसे में ट्रैफिक जाम हो जाए, तो झुंझलाहट होना लाजमी है. गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, पुणे में अक्सर ट्रैफिक जाम की खबरें न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती हैं. अक्सर कुछ घंटों की जाम में लोगों की हालत खराब होने लगती है. आपको पता है कि सबसे लंबा ट्रैफिक जाम मुंबई, बेंगलुरु या गुरुग्राम में नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश में लगा था. वहां एक-दो घंटे या दिन नहीं, बल्कि पूरे 12 दिनों तक सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई थीं. इस दौरान हजारों करोड़ का नुकसान भी हुआ था.