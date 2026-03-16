दुनिया की इन जगहों पर गलती से भी न जाना
बहुत कम लोग ही होंगे, जिन्हें घूमने-फिरने का शौक नहीं होगा. ज्यादातर लोग नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. भारत के अंदर घूमने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती. लेकिन, देश से बाहर घूमने के लिए आपको वीजा बनवाने की जरूरत होती है. लेकिन, अगर आपके पास पैसा हो, घूमने-फिरने का मन हो, वैलिड पासपोर्ट और वीजा हो... फिर भी आप दुनिया में ऐसी कुछ जगहें हैं, जहां नहीं जा सकते. हम आपको ऐसी 7 जगहों के बारे में बता रहे हैं. इन जगहों पर लोगों की एंट्री बैन है.