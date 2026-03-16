लास्को गुफा, फ्रांस

दक्षिण-पश्चिम फ्रांस में स्थित असली लास्को गुफा दुनिया की सबसे पुरानी और अनमोल आर्टिफैक्ट में से एक है. यहां करीब 17,000 साल पुरानी पेंटिंग बनी हुई है. 1900 के दशक में पहली बार इसे आम लोगों के लिए खोला गया था. तब भारी संख्या में पर्यटक यहां आने लगे. इतने लोगों की मौजूदगी ने गुफा के प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. लोगों के मुंह से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ी हुई नमी और बाहरी बैक्टीरिया ने पेंटिंग्स पर फंगस जमा दिया. स्थिति बिगड़ते देख 1963 में फ्रांस सरकार ने असली लास्को गुफा को हमेशा के लिए पब्लिक एंट्री से बंद कर दिया. अब सिर्फ चुनिंदा वैज्ञानिक ही बेहद नियंत्रित परिस्थितियों में अंदर जा पाते हैं.