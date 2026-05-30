शरीर को धीरे-धीरे बना देता है खोखला-

एक अध्ययन के मुताबिक, तंबाकू के सेवन से होने वाली आर्थिक लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.04 फीसदी है, जबकि पिछले वर्ष तंबाकू पर प्राप्त उत्पाद शुल्क राजस्व इसकी आर्थिक लागत का केवल 12.2 फीसदी था. प्रत्यक्ष चिकित्सा लागत अकेले कुल स्वास्थ्य व्यय का 5.3 फीसदी है. तंबाकू के सेवन के कारण देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर पड़ने वाली भारी लागत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डाल सकती है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए भारत में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना आवश्यक है. धूम्रपान केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक ऐसी लत है जो धीरे-धीरे व्यक्ति के शरीर को अंदर से खोखला कर देती है. तंबाकू में मौजूद निकोटीन व्यक्ति को इसकी आदत डाल देता है, जबकि इसके धुएं में उपस्थित हजारों हानिकारक रसायन फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं. धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियां और कई अन्य गंभीर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है.