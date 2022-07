2 / 4

Theme for World Population Day 2022

विश्व जनसंख्या दिवस की इस साल थीम है A world of 8 billion Towards a resilient future for all – Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. थीम के अनुसार, आज पृथ्वी पर लगभग 8 बिलियन लोग रहते हैं लेकिन उन सभी के पास समान अधिकार और अवसर नहीं हैं. बहुत से लोग अभी भी अपने यौन अभिविन्यास, लिंग, जातीयता, वर्ग, धर्म, विकलांगता और मूल देश के आधार पर उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा का सामना करते हैं. जैसेजैसे हम कई गुना बढ़ रहे हैं, जनसंख्या का मुद्दा पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया है. उभरते हुए राष्ट्रों में अब लैंगिक असमानता और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित समस्याओं में वृद्धि देखी जा रही है.