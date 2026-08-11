भारत के टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
भारत के मंदिर सिर्फ आस्था के बड़े केंद्र नहीं हैं, बल्कि कई मंदिरों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है कि उसका आंकड़ा सुनकर दुनिया भी हैरान रह जाए. सोना-चांदी, नकदी, जमीन और बेशकीमती गहनों से भरे इन मंदिरों का खजाना कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा नजर आता है. आखिर भारत के मंदिरों के पास कितनी दौलत है और यह संपत्ति कहां से आती है?ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स-2026 के मुताबिक, भारत के टॉप 10 सबसे अमीर मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.