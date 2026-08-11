सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है. विष्णु सारी सृष्टि के पालनहार हैं. इस मंदिर के नीचे कई गुप्त तहखाने बने हुए हैं. इन तहखानों को नेत्रकल या वॉल्ट भी कहा जाता है. साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके कुछ तहखानों को खोला गया था. जब इस प्राचीन मंदिर के दरवाजे खुलें तो पूरी दुनिया हैरान हो गई थी. उसमें सोने और हीरों का ऐसा भंडार था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.फिलहाल ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में है.