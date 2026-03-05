कैसी है सिक्योरिटी?

जिस जगह पर ये गोल्ड रखा है, वो जगह ग्रेनाइट की मोटी दीवार से घिरी है. वहीं, फोर्ट नॉक्स बिल्डिंग मल्टीपल अलार्म वाली फेंसिंग से घिरी है, जिसकी अपाचे हेलिकॉप्टर से निगरानी की जाती है. इसमें 22 टन के दरवाजे लगे हैं. स्टाफ के 10 अलग-अलग लोगों के कॉम्बिनेशन कोड से इस दरवाजे को लॉक किया गया है. इन्हें अपने कोड के अलावा दूसरे स्टाफ मेंबर के कोड नहीं पता होते. अगर कोई इस बिल्डिंग के करीब भी जाने की कोशिश करता है, जो उससे सुरक्षा के लिए अपाचे हेलिकॉप्टर, टैंक्स, फेंसिंग, गार्ड, कांक्रीट लाइन वाली ग्रेनाइट की दीवार और चारों तरफ अलार्म उसे सफल नहीं होने देंगे.