World Top 10 Busiest Ports List China Shipping Commerce Dominance In Top Ranking Know In Details 8416939
World Busiest Port: दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है? टॉप-10 में चीन की जगह चौंका देगी
World's busiest container ports: ग्लोबल ट्रेड की नब्ज कहे जाने वाले समुद्री बंदरगाहों की सूची में इस बार भी एशिया, और विशेष रूप से चीन का एकतरफा दबदबा देखने को मिल रहा है. मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 7 अकेले चीन के पास हैं. आइये जानते हैं कि दुनिया के 10 सबसे व्यवस्तम पोर्ट कौन-से हैं...