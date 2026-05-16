दुनिया का सबसे व्यस्तम पोर्ट

शंघाई ने 2024 में 51.5 मिलियन TEUs से अधिक कंटेनरों को हैंडल कर दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह का खिताब अपने नाम रखा है. यह पिछले कई सालों से लगातार पहले स्थान पर काबिज है. शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में TEUs, पोर्ट की क्षमता कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है. इसका फुल फॉर्म ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (Twenty-foot Equivalent Unit) है.