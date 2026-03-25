दुनिया के 10 खतरनाक यूनिट

आदित्य धर के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar-The Revenge) ने तहलका मचा रखा है. जिन्होंने ये फिल्म देख ली है, वो इसमें दिखाए गए किरदारों के बारे में और सर्च कर रहे हैं. पाकिस्तान की सेना कराची के ल्यारी में धुरंधर स्टाइल में भारतीय एजेंट खोज रही है. वैसे हर देश के पास अपने सीक्रेट एजेंट होते हैं. उनकी आर्मी भी ताकतवर होती है. असली खेल उन लोगों का होता है; जिनका नाम पब्लिक नहीं किया जाता. इस स्पेशल यूनिट के लोग धुरंधर फिल्म के हमजा की तरह ही घातक और बेरहम होते हैं. लेकिन, अगर मिशन में उनसे एक भी चूक हो गई, तो उसके लिए एक ही सजा है- मौत