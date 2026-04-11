World Top 10 Most Valuable Power Companies 2026 Which Country Dominates Who Is Richest Know India Ranking 8376876
Biggest power companies: दुनिया की सबसे अमीर बिजली कंपनी कौन सी है? टॉप 10 में किसका दबदबा, जानें भारत का नंबर
World top 10 power companies 2026: क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घर की लाइट ऑन करते हैं, तो उस बिजली के पीछे कितनी बड़ी इकॉनमी काम कर रही होती है? आज जब पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, तब कुछ दिग्गज पावर कंपनियां दुनिया को रोशन रखने के लिए अरबों डॉलर का दांव लगा रही हैं. आइए जानते हैं दुनिया की दस सबसे बड़ी पावर कंपनियों के बारे में..