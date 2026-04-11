भारत का एनर्जी लीडर

NTPC भारत की कुल बिजली उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देती है. इसकी क्षमता 89,000 मेगावाट से अधिक है. लगभग 3.68 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ, यह न केवल भारत की जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि अब ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में भी ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर है.