कैसे तैयार की गई रिपोर्ट?

बता दें, कि सलाना पानी खर्च करने की ये औसतन रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey) के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है. इस रिपोर्ट में सालाना कुल पानी की निकासी (Total Annual Water Withdrawal) को कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है. इसके लिए तीन सेक्टर से पानी का ब्यौरा लिया गया है. पहला, किसी देश में खेती में यूज होने वाला पानी. दूसरा, इंडस्ट्री सेक्टर में पानी का इस्तेमाल और तीसरा, घरेलु जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल किया गया पानी. आइये देखते हैं टॉप-7 कंट्रीज की लिस्ट...