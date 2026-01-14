दक्षिण अफ्रीका

दुनिया के सबसे खतरनाक ड्राइविंग वाले देशों में शुमारदक्षिण अफ्रीका में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आम है. यहां गलत दिशा में चलना, जोखिम भरा ओवरटेकिंग और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण सड़क हादसे बहुत ज्यादा होते हैं. हर साल करीब 10,000 से 12,000 लोग जान गंवाते हैं, जो प्रति व्यक्ति मौतों के लिहाज से उच्च स्तर पर है. ज्यादातर हादसों में मानवीय गलतियां जैसे तेज रफ्तार, शराब पीकर ड्राइविंग (57-58% मामले) और गलत ओवरटेकिंग जिम्मेदार होती हैं. पैदल यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो कुल मौतों का 41-43% हिस्सा बनाते हैं.