पुत्री की मृत्यु और प्रथम रानी पर साजिश का आरोप

654 में, वू एक पुत्री को जन्म दिया, जिसकी जन्म के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई. वू ने महारानी वांग जो गाओजों की पहली पत्नी र ईर्ष्यावश उस शिशु की हत्या करने का आरोप लगाया. कहते हैं कि वू ने अपनी बेटी की खुद हत्या कराई थी. 655 में, गाओजोंग ने वू को नई महारानी बना दिया. 660 में, जब गाओजोंग कमजोर पड़ने लगे और राज-काज के मामलों पर ध्यान देने में असमर्थ हो गए, तो वू असल में शासक बन गईं. कहते हैं कि तांग राजवंश में उनके वंशज या तो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस तरह संबोधित करें, या फिर वे उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे. इसलिए उनकी कब्र कोरी ही छोड़ दी गई.(photo credit AI, for representation only)