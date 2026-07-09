यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल होंगे आपस में लिंक

दिल्ली NCR में आने वाले शहर जैसे मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के शहरों से आगरा, मथुरा और जेवर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है. सरकार यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम कर रही है. अभी दोनों एक्सप्रेसवे एक-दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन इनके बीच सीधा रास्ता नहीं है. नया इंटरचेंज बनने के बाद वाहन बिना शहर के अंदर आए सीधे एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे. इससे सफर आसान और तेज होगा.