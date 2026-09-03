14 साल से चली आ रही थी मांग

यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण और संचालन के बाद से ही जेवर और उसके आसपास रहने वाले लोग टोल टैक्स से राहत की मांग कर रहे थे. यह मांग करीब 14 साल से चली आ रही थी. किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया. जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी संबंधित अधिकारियों और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी एजेंसियों के साथ इस मामले को लेकर बातचीत की थी.अब इस मांग पर फैसला होने से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र परिवारों को रोजमर्रा के आवागमन में सीधी राहत मिलने की उम्मीद है.