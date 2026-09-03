बनवालें ये डॉक्यूमेंट्स
NHAI की डिजिटल लोकल पास व्यवस्था में भी पात्र टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को स्थानीय पास की सुविधा दी जा रही है, लेकिन जेवर की इस खबर में विशेष रूप से यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित और आसपास के पात्र गांवों के स्थानीय नागरिकों के लिए टोल टैक्स से राहत की बात कही गई है. इसलिए जेवर के स्थानीय लोगों को 17 सितंबर से पहले अपना स्थानीय निवासी प्रमाण, आधार कार्ड और व्हीकल की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) लेकर जेवर टोल प्लाजा ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करा सकते हैं.