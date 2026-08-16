4000 करोड़ की रामायण

Yash On 4000 Crore Budget For Ramayana: नितेश तिवारी की आने वाली फ़िल्म 'रामायण' को अब तक की सबसे महंगी भारतीय फ़िल्म बताया जा रहा है. इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने कहा था कि दो हिस्सों में बनने वाली इस फ़िल्म का बजट 500 मिलियन डॉलर यानी 4000 करोड़ रुपये है. इस आंकड़े को सुनकर लोग हैरान भी हुए और मज़ाक भी उड़ाया. कई जानकारों को डर है कि फ़िल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगी, लेकिन फ़िल्म के स्टार और को-प्रोड्यूसर यश ने अब साफ़ किया है कि इस बजट का क्या मतलब है और मेकर्स बॉक्स-ऑफिस पर फ़िल्म की कमाई को लेकर ज़्यादा परेशान क्यों नहीं हैं.