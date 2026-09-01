KGF से पहले यश ने लगातार पांच हिट फिल्में दी थीं

यश की बातों ने एक बार फिर अरविंद की 2023 की उन टिप्पणियों की ओर ध्यान खींचा है, जिनमें उन्होंने KGF की सफलता से पहले उस एक्टर के कद पर सवाल उठाए थे. यश की हालिया रिलीज़ 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चल रही बातचीत के बीच यह बयान फिर से सामने आया है. हाल ही में एक प्रेस बातचीत में पुष्पा ने कहा, KGF से पहले यश ने लगातार पांच हिट फिल्में दी थीं. तो, अगर वह एक आम इंसान हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि वह कोई खास नहीं हैं, तो आपको (यानी संबंधित व्यक्ति को) उनसे खतरा क्यों महसूस हो रहा है?