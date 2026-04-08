'राम' Vs रावण

Yash Vs Ranbir: रणबीर कपूर स्टार फिल्म रामायण दो हिस्सों में रिलीज़ होगी. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज़ होने वाला है. स्टारकास्ट की बात करें तो भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं, वहीं लक्ष्मण-रवि दुबे, हनुमान-सनी देओल, मंथरा- शीबा चड्डा, रावण- यश, माता सीता के रोल में साईं पल्लवी नज़र आएंगी. रामायण में रावण को प्रकांड पंडित माना जाता है, लेकिन पर्दे की तस्वीर थोड़ी अलग है. आइए जानते हैं यश और रणबीर में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और अमीर है.