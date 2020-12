1 / 11

Most searched smartphones by Indians in 2020 कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बावजूद इस साल कई नए स्मार्टफोन्स ने मार्केट में एंट्री की. भारतीय बाजार में Apple से लेकर OnePlus, Xiaomi और Realme समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन इस साल लॉन्च हुए. अब Google ने उन टॉप 10 स्मार्टफोन्स की लिस्ट जारी की है, जिन्हें साल 2020 में भारतीयों ने सबसे ज्यादा सर्च किया. आइए इन टॉप 10 फोन्स के बारे में बताते हैं.