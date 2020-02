1 / 10

टीवी के फेमस शो ये हैं मोहब्बतें के बारे में हर कोई जानता है. हालांकि अब यह शो खत्म हो गया है लेकिन इस शो के स्टार कास्ट सोशल मीडिया पर काफी छाए रहते हैं जी हां, इस शो में आलिया राघव का किरदार निभा रहीं कृष्णा मुखर्जी को तो आप जानते ही होंगे. कृष्णा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में कृष्णा एक बार भी चर्चा में आईं हैं. कृष्णा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में कृष्णा ने ब्लैक कलर का बॉडी सूट पहना हुआ है. इसके ऊपर उन्होंने रेड कलर का श्रग पहना हुआ है. इस ड्रेस में कृष्णा काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं. चेहरे पर चश्मा लगाये हुए कृष्णा का स्वैग भरा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इन फोटोज को शेयर करने के साथ ही कृष्णा ने कैप्शन में लिखा Fallin’ All In You . सभी फोटोज इंस्टाग्राम से ली गई हैं.