Simran Khanna gets divorced with her husband Bharat Dudani Simran Khanna Photos कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश तो लॉकडाउन ज़रूर है मगर टीवी और फ़िल्मी सितारों की ज़िंदगी सुर्ख़ियों में भी बहुत है. इस समय बॉलीवुड और टीवी की मशहूर अदाकारा चाहत खन्ना और उनकी बहन सिमरन खन्ना दोनों ख़बरों में हैं. चाहत के बाद अब ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम सिमरन खन्ना जो सीरियल में गायू का किरदार निभा रही हैं ने अपने पति भरत दुदानी से तलाक ले लिया है. सिमरन का एक बेटा भी है विनीत जो भरत से था. सिमरन ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि भी की है कि उनका अपने पति से तलाक हो गया है. बता दें की सिमरन ने इस सीरियल में देबलीना चटर्जी को रिप्लेस किया था. यह ख़ूबसूरत अदाकारा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है. यहां देखिए Simran Khanna से जुड़ी कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई है.