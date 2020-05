1 / 14

मशहूर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की एक्ट्रेस शिवांगी जोशी Shivangi Joshi इन दिनों अपनी आने वाली डेब्यू फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. शिवांगी को इस सीरियल में लोग उन्हें नायरा गोयनका के रूप में जानते हैं. इस सीरियल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले चुके हैं. हाल ही में यह बताया गया था कि शिवांगी Shivangi Joshi जल्द ही कान्स 2020 में दिखाई देंगी. वह कान्स 2020 में रेड कार्पेट पर चलेंगी और जल्द ही फिल्म Our Own Sky से सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शुरुआत करेंगी. लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार कांस 2020 का आयोजन नहीं किया जाएगा. वहीं फिल्म Our Own Sky के निर्माताओं ने अब फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया है. इस फिल्म में आदित्य खुराना और साउथ की एक्ट्रेस आसिफा हक भी शामिल हैं. बता दें कि शिवांगी Shivangi Joshi ने Zee TV की सीरियल Khelti Hai Zindagi Aankh Micholi से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने Beintehaa सीरियल में Aayat Haide और Begusarai में पूनम ठाकूर की भूमिका में नजर आई थीं. शिवांगी का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह नगर देहरादून, उत्तराखंड से पूरी की. फोटो साभार इंस्टाग्राम