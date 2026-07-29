अब बाब-अल-मंदेब बढ़ा संकट

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग दोबारा शुरू होने से होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद पड़ा है. जहाज फंसे हुए हैं. अब दुनिया के दूसरे सबसे अहम समुद्री रास्ते दक्षिणी लाल सागर और बाब-अल-मंदेब पर भी नया संकट मंडराने लगा है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही अब इस समुद्री रूट से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस (टोल) वसूलने की प्लानिंग में हैं. टोल सिस्टम का आइडिया खुद ईरान ने दिया है. टैक्स से चीन के जहाजों को छूट मिल सकती है. हालांकि, लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स से वसूला जाएगा, इसकी कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है.