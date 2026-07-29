बाब अल-मंदेब कितना खास?
बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है. इसी रास्ते से जहाज स्वेज नहर होते हुए यूरोप पहुंचते हैं. दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है. अगर यहां टोल या सुरक्षा संकट बढ़ता है, तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है. अगर ये प्लानिंग काम कर जाती है और टोल सिस्टम लागू हो जाता है, तो ग्लोबल व्यापार, तेल सप्लाई और भारत जैसे देशों की शिपिंग लागत पर बड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि, अभी यह प्रस्तावित योजना है.