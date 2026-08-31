इन 5 योगासन को डेली लाइफ में करें शामिल

40 की उम्र के बाद शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं. जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, झुर्रियां और शरीर में कमजोरी जैसी समस्याएं इस उम्र में आम हो जाती हैं. बढ़ती उम्र के साथ इन समस्याओं का होना सामान्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इन्हें लेकर परेशान रहने की जरूरत है. अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए आप रोजाना योगासन कर सकते हैं। योग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने से शरीर एक्टिव और फिट रहने में मदद मिल सकती है. आज हम आपको ऐसे 5 आसान योगासन के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं और इन्हें करना भी काफी आसान है.