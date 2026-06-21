योगा इंडस्ट्री

आज के समय में योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि एक ग्लोबल लाइफस्टाइल बन चुका है. तनाव भरी जिंदगी और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच लोग अब योग की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. यही वजह है कि योगा इंडस्ट्री आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वेलनेस मार्केट्स में से एक बन गई है, जिसका बाजार लाखों करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. grandviewresearch.com के अनुसार वैश्विक योगा बाजार साल 2025 में 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. आज के हिसाब से भारतीय रुपये में ये लगभग 11.97 लाख करोड़ रुपये बनते हैं.