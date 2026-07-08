क्या मिलते हैं धार्मिक लाभ?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यह व्रत मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करने वाला माना जाता है. साथ ही दान-पुण्य का महत्व भी इस दिन विशेष रूप से बताया गया है.किन बातों का रखें ध्यान?एकादशी के दिन क्रोध, झूठ, तामसिक भोजन और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए. व्रत के दौरान संयम, भक्ति और सकारात्मक विचार बनाए रखना शुभ माना जाता है. साथ ही भगवान विष्णु के नाम का जप और जरूरतमंदों की सहायता करने का भी विशेष महत्व बताया गया है.