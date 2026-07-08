हेममाली की कथा से जुड़ा है महत्व

योगिनी एकादशी की प्रसिद्ध कथा हेममाली नामक यक्ष से जुड़ी है. कहा जाता है कि अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण उसे श्राप मिला और वह अनेक कष्टों से घिर गया. बाद में ऋषि के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसे श्राप से मुक्ति और पुनः सम्मानपूर्ण जीवन प्राप्त हुआ.व्रत कैसे करें? योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें. पीले पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें. पूरे दिन सात्विक रहकर उपवास करें तथा विष्णु मंत्र और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें. अगले दिन विधिपूर्वक पारण करने के बाद जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है.