शादी की गरिमा का रखा जाएगा ध्यान

परामर्श पत्र में यह भी कहा गया है, 'सेरेमनी में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ दिखावे के लिए हों या शादी को मामूली बना दें और शादी के कानूनी महत्व को कम करें. 'इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें हल्के-फुल्के पल शामिल नहीं किए जा सकते, जैसे शेक्सपियर की कोई रचना पढ़ना, गाना या ऐसी ही दूसरी चीज़ें, बशर्ते ये गरिमा के दायरे में हों और बहुत ज़्यादा या अनुचित दिखावा न हों. पब में होने वाली किसी भी शादी में सेरेमनी खत्म होने तक शराब नहीं परोसी जा सकेगी. (photo credit, credit AI)