UPI आईडी के जरिए ले सकते हैं लोन

डिजिटल जमाने में कैश का इस्तेमाल कम हो गया है. अब लोग रोजमर्रा के काम के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. 10 रुपये में मिलने वाली एक कप चाय का पेमेंट भी UPI से हो रहा है. कई बार बैंक में पैसे नहीं होने पर रोजमर्रा के खर्चों में दिक्कत आती है. सैलरी मैनेजमेंट नहीं करने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है. मंथ एंड में उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ जाती है. अगर आप भी इसी लिस्ट में आते हैं, तो ये आपके काम की खबर है. अब आप UPI आईडी के जरिए लोन ले सकते हैं.इसके लिए आपको 1 रुपये का ब्याज भी नहीं देना होगा.