11 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था UPI
भारत में हर घंटे ढाई करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. ये इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया. भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2016 को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की शुरुआत की थी. Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप्स UPI सर्विस देते हैं. इन ऐप्स से लोगों के लिए रोजाना पेमेंट करने का प्रोसेस काफी आसान हो गया है. भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है. जबकि, IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है.