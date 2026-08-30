मज़हर खान के परिवार ने उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया

ज़ीनत अमान की पर्सनल लाइफ़ आसान नहीं थी, दिवंगत मज़हर खान के साथ अपनी शादी के दौरान उन्हें काफ़ी इमोशनल उतार-चढ़ाव से गुज़रना पड़ा था. इससे पहले, सिमी गरेवाल के शो 'रेंडेज़वस विद सिमी गरेवाल' में बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि मज़हर खान के परिवार ने उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया था, उन्होंने बताया कि मज़हर का परिवार उन्हें छोड़ने की सज़ा देना चाहता था क्योंकि वे उनसे नाराज़ थे और नफ़रत करते थे.