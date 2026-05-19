इन जगहों पर काम नहीं करती साइंस की थ्योरी

दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं, जहां पहुंचकर इंसान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता. कहीं पानी ऊपर की ओर बहता दिखाई देता है, तो कहीं बिना इंजन बंद कार खुद-ब-खुद पहाड़ी पर चढ़ने लगती है. इन जगहों को जीरो ग्रैविटी प्लेसेस (Zero Gravity Places) या ग्रैविटी हिल्स (Gravity Hills) कहा जाता है. वैज्ञानिक इन घटनाओं को ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं, लेकिन चश्मदीदों के लिए ये घटनाएं किसी रहस्य से कम नहीं हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं.