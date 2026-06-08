Zodiac Mystery: ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियों के प्रतीक चिन्ह

राशियों के Symbols केवल दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे उस राशि के मूल स्वभाव, तत्व और ऊर्जा के गहरे रहस्यों को दर्शाते हैं. चक्र की सबसे पहली राशि है मेष (Aries), जिसका प्रतीक एक 'मेढ़ा' यानी Ram है लेकिन कभी सोचा है आपकी राशि का चिन्ह कोई जानवर या वस्तु ही क्यों है? एक शांत जानवर को न चुनकर इस राशि के लिए एक आक्रामक मेढ़े को ही क्यों चुना गया? आइए 8 स्लाइड्स में डिकोड करते हैं मेष राशि के चिन्ह के पीछे छिपा असली सच और आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जिससे आप खुद भी अनजान हैं.