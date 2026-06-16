Zodiac Mystery: ज्योतिष चक्र की चौथी और सबसे भावुक राशि है कर्क (Cancer), जिसका प्रतीक चिन्ह एक केकड़ा (The Crab) है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस राशि के लिए केकड़े को ही क्यों चुना गया? एक ऐसा जीव जिसके पास न तो कोई रीढ़ की हड्डी होती है और न ही कोई सुरक्षा कवच, सिवाय उसकी बाहरी सख्त पीठ के. यह कोई मामूली प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इंसान के भीतर छिपे असीमित प्रेम, गहरी अंतरात्मा और उस सुरक्षात्मक स्वभाव का कोड है जो अपनों के लिए काल से भी टकरा सकता है. आइए डिकोड करते हैं कर्क राशि के इस 'क्रैब सिंबल' के पीछे छिपा असली सच.