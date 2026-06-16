बाहर से सख्त, अंदर से बेहद नरम

केकड़े की तरह ही कर्क राशि वाले बाहर से बहुत गंभीर, सख्त या घमंडी दिखाई दे सकते हैं. वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई उनकी अत्यधिक भावुकता का गलत फायदा न उठा सके लेकिन एक बार जब आप उनका भरोसा जीत लेते हैं, तो उनसे कोमल दिल इंसान कोई नहीं होता.