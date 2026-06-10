क्या आपका मूड भी पल में बदलता है?

अगर आपकी सूर्य या चंद्र राशि मिथुन है, तो क्या आपका स्वभाव भी इस जुड़वां प्रतीक से मिलता है? इस सीरीज़ के अगली स्टोरी कर्क राशि (The Crab) का जल तत्व और भावनाएं जानने के लिए हमें अभी फॉलो करें.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.