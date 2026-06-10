Zodiac Mystery: ज्योतिष चक्र की तीसरी राशि है मिथुन (Gemini), जिसका प्रतीक चिन्ह दो जुड़वां इंसान हैं. लेकिन कभी सोचा है आपकी राशि का चिन्ह कोई जानवर या वस्तु न होकर दो इंसान ही क्यों है? एक ही शरीर में दो अलग-अलग दिमाग और दो विरोधी सोच को ही इस राशि के लिए क्यों चुना गया? यह कोई मामूली प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इंसान के भीतर छिपे असीमित ज्ञान, गजब की वाकपटुता और उस दोहरे स्वभाव का कोड है जो पल में राजा और पल में फकीर जैसी सोच रख सकता है. आइए डिकोड करते हैं मिथुन राशि के इस ट्विन्स सिंबल के पीछे छिपा असली सच.