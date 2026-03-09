  • Hindi
पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, 3.3 अरब साल पुरानी चट्टानों में मिले अहम रासायनिक सबूत

Early Life Evidence: वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर एक अहम खुलासा किया है. उनका मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.3 अरब साल पहले ही नहीं, बल्कि उससे भी पहले हो चुकी थी.

वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे प्राचीन पत्थरों में जीवन के ऐसे संकेत मिले हैं, जिनका इतिहास अरबों साल पुराना माना गया है. वैज्ञानिकों को इन पत्थरों के जरिए कुछ ऐसे रासायनिक सबूत मिले हैं, जिनसे जानकारी मिलती है कि धरती पर जीवन की शुरुआत 3.3 अरब साल पहले या उससे भी कहीं पहले हो गई थी. मतलब जैसे वह सोचते थे, वैसा कुछ नहीं निकला है.

प्राचीन चट्टानों से जीवन के मिले संकेत

इन पत्थरों पर स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों आधुनिक केमिस्ट्री की तकनीकों का उपयोग किया. उन्होंने पत्थरों के कणों को बेहद बारीक हिस्सों में तोड़कर उनकी गहन जांच की. नेचर पत्रिका में छपी रिसर्च के मुताबिक, पत्थरों के अंदर असली जैविक अणु नहीं बचे हैं, क्योंकि वक्त के साथ ये गर्मी और जमीन के प्रेशर ने उन्हें मिटा दिया है, लेकिन उनके रासायनिक निशान अभी भी देखने को मिलते हैं.

AI ने खोले पृथ्वी के पुराने रहस्य

वैज्ञानिकों ने पुराने पत्थरों में छिपे जीवन के संकेत खोजने के लिए पारंपरिक भू-रसायन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का साथ में इस्तेमाल किया. एआई को ऐसे रासायनिक पैटर्न पहचानने के लिए ट्रेन किया गया, जो जैविक प्रोसेस से जुड़े होते हैं. इससे वैज्ञानिकों को बहुत छोटे-छोटे रासायनिक संकेत भी मिल गए, जिन्हें आम जांच में नजरअंदाज किया जा सकता था.

रिसर्च से यह भी पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण यानि सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना शायद पहले सोचे गए समय से बहुत पहले शुरू हो गया था. इससे धीरे-धीरे पृथ्वी के महासागरों और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ी और मुश्किल जीवन के विकसित होने का रास्ता बना.

वैज्ञानिकों के लिए AI बना अहम टूल

हालांकि अरबों साल पुरानी चट्टानों में जीवन के निशान ढूंढना आसान काम नहीं है. समय के साथ इन चट्टानों ने बहुत ज्यादा दबाव, गर्मी और रासायनिक बदलाव झेले हैं, जिससे असली जैविक पदार्थ खत्म हो जाते हैं. इसलिए आज कई बार जीवन के संकेत सिर्फ छोटे-छोटे रासायनिक निशानों के रूप में ही मिलते हैं.

यही वजह है कि अब एआई वैज्ञानिकों के लिए एक अहम टूल बन गया है. यह बड़ी मात्रा में रासायनिक डेटा को बहुत तेजी से जांच सकता है, जो पारंपरिक तरीकों से करना लगभग कठिन होता है. इससे वैज्ञानिकों को धरती पर जीवन की शुरुआत के रहस्यों को समझने में नई मदद मिल रही है.

