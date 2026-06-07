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मुस्लिम देश में मिला 'मीठा अमृत', 3000 साल पुरानी ये चीज आज भी है एकदम ताजा, खाएंगे तो आएगा 'अमरता का स्वाद'

Ancient Egyptian honey expiry: मिस्र के प्राचीन मकबरों को खोलने पर वैज्ञानिकों को मिट्टी के बर्तनों में बंद 3000 साल पुराना ऐसा शहद मिला है, जो रासायनिक जांच के बाद आज भी पूरी तरह फ्रेश और खाने लायक पाया गया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 7, 2026, 2:55 PM IST
Ancient Egyptian honey expiry King Tutankhamun honey tomb
मिस्र का 3000 साल पुराना शहद (इमेज AI से है)

Egypt pyramid secret food preservation: दुनिया में हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा जीव क्यों ना हो या फिर रसोई में बंद कोई डिब्बाबंद सामान, लेकिन प्रकृति में भीतर छिपे चमत्कार हमेशा ही इंसान को चौंका देते है. मिस्र के रहस्यमयी पिरामिडों के अंदर वैज्ञानिकों को एक ऐसा ही ‘मीठा खजाना’ मिला है जो हजारों साल बाद भी बिल्कुल नए जैसा चमचमा रहा है.

राजा तूतनखामुन के मकबरे से मिला

साल 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर की टीम ने राजा तूतनखामुन के रहस्यमयी मकबरे को खोला, तो उन्हें सोने-चांदी के साथ संगमरमर के कुछ बंद जार भी मिले. जब वैज्ञानिक ने इन जारों को खोला तो वे हैरान रह गए क्योंकि उनमें गाढ़ा, अंबर रंग का असली शहद भरा हुआ था, जो करीब 1323 ईसा पूर्व का था. हद तो तब हो गई जब वैज्ञानिकों ने इसे चखा और पाया कि यह आज भी उतना ही मीठा और सुरक्षित है मानो इसे कल ही छत्ते से निकाला गया हो. इसे खाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे समय ठहर गया हो और इंसान सीधे इतिहास की अमरता का स्वाद चख रहा हो.

बिना पानी की केमिस्ट्री

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस शहद के कभी खराब न होने के पीछे सबसे बड़ा राज है इसमें पानी की मात्रा का लगभग शून्य होना, जो कि मधुमक्खियों की कमाल की इंजीनियरिंग है. जब मक्खियां फूलों का रस लाती हैं तो अपने मुंह के एंजाइम मिलाकर और पंखों को तेजी से हिलाकर उसका सारा पानी सुखा देती हैं. शहद में शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया इस पर बैठता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण उसके शरीर का सारा पानी तुरंत बाहर खिंच जाता है. पानी के बाहर निकलते ही बैक्टीरिया की कोशिकाएं पिचक कर दम तोड़ देती हैं और उनका पूरा ढांचा कबाड़ बन जाता है.

शहद सिर्फ सूखा ही नहीं होता बल्कि यह स्वभाव से काफी एसिडिक भी होता है जिसका PH लेवल करीब 4 के आसपास होता है जो संतरे के रस या सिरके के बराबर है. मधुमक्खियों का एक खास एंजाइम रस के ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है जिससे खतरनाक कीटाणुओं का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह ठप हो जाता है. इसके अलावा यही एंजाइम शहद में धीरे-धीरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़ता है जो कि घाव साफ करने वाला वही एंटीसेप्टिक है जिसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं. इस एसिड और एंटीसेप्टिक के डबल अटैक के सामने साल्मोनेला जैसे जानलेवा कीटाणु भी घुटने टेक देते हैं.

ममी और शहद सेफ रखने की तकनीक

शहद की अपनी ताकत तो थी ही लेकिन मिस्र के लोग अनजाने में दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रिजर्वेटर निकले जिन्होंने इसे मिट्टी के मोम-लगे एयरटाइट जारों में बंद किया था. ये जार पिरामिडों की उन ठंडी, सूखी और अंधेरी गुफाओं में रखे गए थे जहां का वातावरण हजारों सालों तक एक जैसा ही बना रहा. साल 2026 में काहिरा के म्यूजियम में रखी ममियों पर हुई रिसर्च से भी खुलासा हुआ कि इसी शुष्क माहौल ने ममियों के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी टूटने से रोक दिया. हालांकि साल 2024 की एक रिसर्च कहती है कि वक्त के साथ शहद की एंटीसेप्टिक पावर थोड़ी कम जरूर हो जाती है लेकिन उसकी मिठास और अम्लीयता हमेशा अमर बनी रहती है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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