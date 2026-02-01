Hindi Gk

Ancient Stone Statues Found During Digging Pond In Gaya Bihar News In Hindi

भारत में चल रही थी खुदाई, तभी अंदर से आई खट-खट की आवाज फिर जो निकला...

Ancient Stone Statues: बिहार के गया जिले में एक बार फिर जमीन के नीचे से इतिहास की झलक मिली है. यहां एक तालाब की खुदाई में दो प्राचीन मूर्तियां मिली है.

Bihar excavation ancient stone statues found

Ancient Stone Statues: बिहार के गया जिले में एक बार फिर जमीन के नीचे दबा इतिहास सामने आया है. बाराचट्टी प्रखंड के सोनबरसा गांव के पास एक साधारण तालाब की खुदाई के दौरान ऐसी चीजें निकलीं, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया. तालाब में बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा था, तभी खुदाई के दौरान अचानक खट-खट की आवाज आई. जब मजदूरों ने मिट्टी हटाई, तो जमीन के भीतर से काले पत्थर की दो प्राचीन मूर्तियां बाहर निकलीं.

खुदाई में निकली इन मूर्तियों को लेकर कहा जा रहा है कि ये सदियों पुरानी हैं. इतना ही नहीं स्थानीय लोग इन्हें भगवान श्रीराम-हनुमान या पांडवों से जुड़ा मान रहे हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में एक मूर्ति को भगवान भास्कर (सूर्य देव) की प्रतिमा बताया जा रहा है.

बिहार में पहले भी मिल चुकी हैं मूर्तियां

बिहार की धरती पर इस तरह की खोज कोई नई बात नहीं है. बीते कुछ सालों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी कई प्राचीन मूर्तियां और अवशेष सामने आ चुके हैं.

जमुई जिले में सूर्य देव की मूर्ति मिली थी, जिसे प्रारंभिक पाला काल (8वीं से 10वीं शताब्दी) का माना गया.

गया, नालंदा और वैशाली में 1,200 से 2,000 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमाएं मिल चुकी हैं.

नवादा और गया में 1,000 साल से ज्यादा पुरानी जैन तीर्थंकर मूर्तियां भी सामने आ चुकी हैं.

इन खोजों से साफ है कि बिहार केवल बौद्ध और जैन परंपरा का ही नहीं, बल्कि हिंदू धार्मिक आस्था का भी बड़ा केंद्र रहा है.

बार-बार क्यों मिल रही हैं प्राचीन मूर्तियां?

इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि गया और इसके आसपास का इलाका प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है. यहां सूर्य पूजा की परंपरा बेहद पुरानी मानी जाती है. सोनबरसा गांव में पहले भी भगवान भास्कर की मूर्ति मिलने की बात सामने आ चुकी है और अब दो और काले पत्थर की मूर्तियों का मिलना किसी प्राचीन मंदिर या पूजा स्थल की ओर इशारा करता है.

बेशकीमती मूर्तियां

तालाब से निकली मूर्तियां बेहद बेशकीमती और मजबूत काले पत्थर से बनी हुई हैं. मजदूरों ने पानी निकालते समय इन्हें देखा और तुरंत ठेकेदार को जानकारी दी. खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. अब इन मूर्तियों को पुरातत्व विभाग के हवाले किए जाने की तैयारी है.

क्या छिपा है कोई खोया हुआ मंदिर?

पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार की मिट्टी में इस तरह के अवशेष मिलना असामान्य नहीं है. यह क्षेत्र मौर्य और पाल काल से ही धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. ऐसे में तालाब की खुदाई के दौरान मूर्तियों का मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि यहां कभी कोई प्राचीन मंदिर रहा हो. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की जांच के बाद इन मूर्तियों से जुड़ा राज सामने आएगा. ग्रामीण इन मूर्तियों को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बिना वैज्ञानिक जांच के किसी भी तरह की स्थापना या छेड़छाड़ से अहम ऐतिहासिक सबूत नष्ट हो सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें