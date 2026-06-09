आर्कटिक महासागर की नई स्टडी ने वैज्ञानिकों को भी चौंकाया! जानें तेजी से पिघल रही बर्फ से क्यों बढ़ रहा खतरा

Arctic Ocean Ice Melting Problem: आर्कटिक महासागर में बर्फ घटने से एक नया संकट आ खड़ा हुआ है. इसका समस्या का सीधा असर समुद्री जीवों, मछली कारोबार और जलवायु पर पड़ सकता है.

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Arctic Ocean Ice Melting Problem (Image: AI)

Arctic Ocean Ice Melting Problem: आर्कटिक महासागर में तेजी से पिघल रही समुद्री बर्फ की वजह से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसका असर पूरे समुद्री जीवन पर दिखने लगा है. एक नई स्टडी के मुताबिक, बर्फ कम होने की वजह से समुद्र में नाइट्रेट नाम का जरूरी पोषक तत्व तेजी से घट रहा है. नाइट्रेट समुद्री फूड चेन की नींव माना जाता है और मछलियों समेत कई समुद्री जीवों के लिए काफी जरूरी होता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह स्थिति जारी रही तो मछली पकड़ने के कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है. इसके साथ ही ये समुद्र के कार्बन सोखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है.

ज्यादा धूप से बढ़ी इन जीवों की संख्या

Communications Earth & Environment जर्नल प्रकाशित हुई इस स्टडी के अनुसार, जब समुद्री बर्फ पिघलती है तो सूर्य की ज्यादा रोशनी सीधे पानी तक पहुंचती है. इससे फाइटोप्लैंकटन नाम के बेहद छोटे पौधेनुमा जीव तेजी से बढ़ने लगते हैं. ये समुद्री जीवन की खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला हिस्सा होते हैं. लेकिन जब ये जीव मरते हैं, तो इनके अवशेष समुद्र की गहराई में चले जाते हैं. वहां मौजूद बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में नाइट्रेट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. नई स्टडी में पाया गया कि यह प्रक्रिया अब इतनी तेज हो चुकी है कि समुद्र में नाइट्रेट की कमी लगातार बढ़ रही है.

वैज्ञानिकों ने जताई चिंता

स्टडी की प्रमुख शोधकर्ता मार्टा सैंटोस-गार्सिया के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में नाइट्रेट की कमी अब एक लंबे समय की समस्या बन चुकी है. उनका कहना है कि अगर कुछ समय के लिए समुद्री बर्फ फिर से बढ़ भी जाए, तब भी नाइट्रेट का स्तर जल्दी सामान्य नहीं होगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा जलवायु परिस्थितियों में यह बदलाव आसानी से पलटा नहीं जा सकता. यही वजह है कि इसे एक जरूरी “टिपिंग पॉइंट” माना जा रहा है.

फूड चेन पर छाएं संकट के बादल

शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच स्थित फ्राम स्ट्रेट इलाके के करीब 20 साल के आंकड़ों का अध्ययन किया. उन्हें 2009 के बाद नाइट्रेट में तेज गिरावट देखने को मिली. इसके साथ ही फाइटोप्लैंकटन की बड़ी प्रजातियों की जगह छोटी प्रजातियां बढ़ने लगीं, जो कम पोषक तत्वों में भी जीवित रह सकती हैं. लेकिन छोटी प्रजातियां समुद्री खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा को आगे पहुंचाने में उतनी प्रभावी नहीं होतीं. इसका असर छोटी मछलियों से लेकर बड़ी मछलियों, समुद्री पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों तक पहुंच सकता है. भविष्य में इससे उन क्षेत्रों की मछली उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है जो आर्कटिक महासागर से मिलने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर हैं.

जलवायु परिवर्तन की चुनौती

नाइट्रेट सिर्फ समुद्री जीवों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखने में भी मदद करता है. फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण के जरिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं. इसके बाद यह कार्बन समुद्र की गहराई में पहुंचकर लंबे समय तक जमा रहता है. लेकिन नाइट्रेट की कमी होने पर यह प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है. इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है और ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार तेज हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए नाइट्रेट के स्तर पर खास ध्यान देना जरूरी होगा.