Hindi Gk

Atm Did Not Dispense Cash Money Deducted From Your Account Take These Steps Immediately Bank Will Refund You With A Penalty

अकाउंट से कट गया पैसा लेकिन ATM से निकला नहीं कैश, तुरंत उठाएं ये कदम, बैंक हर्जाने के साथ करेगा रिफंड

अगर कभी ATM से कैश नहीं निकलें और अकाउंट से पैसे कट गए हों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बैंक 5 दिनों के भीतर रिफंड करने के लिए उत्तरदायी है. यदि बैंक तय समय सीमा में पैसा वापस नहीं करता, तो ग्राहक के पास 100 प्रतिदिन की दर से हर्जाना पाने का कानूनी अधिकार है.

ATM से नहीं निकला कैश लेकिन कट गया पैसा, तुरंत करें ये काम

आज के डिजिटल दौर में भी कैश की जरूरत पड़ने पर हम एटीएम का रुख करते हैं, लेकिन कई बार तकनीकी खराबी के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो किसी को भी तनाव में डाल सकती है. आपने एटीएम में कार्ड स्वाइप किया, पिन डाला, अमाउंट भरा, खाते से पैसे कटने का मैसेज भी आ गया, लेकिन मशीन से कैश बाहर नहीं निकला. ऐसी स्थिति में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम ग्राहकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं. आपको यह जानकर सांस में सांस आएगी कि इस तरह के फेल्ड ट्रांजेक्शन के मामले में आपका पैसा न केवल सुरक्षित है, बल्कि देरी होने पर बैंक आपको हर्जाना देने के लिए भी बाध्य है.

5 दिनों के भीतर मिलेगा रिफंड

जब भी आपके साथ ऐसी घटना हो, तो सबसे पहले अपने धैर्य को बनाए रखें और ट्रांजेक्शन स्लिप का इंतजार करें. यदि स्लिप नहीं निकलती है, तो अपने मोबाइल पर आए डेबिट मैसेज को संभाल कर रखें क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन आईडी और समय जैसी जरूरी जानकारी होती है. बैंकिंग नियमों के मुताबिक, एटीएम से कैश न निकलने की स्थिति में बैंकों को 5 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर पैसा वापस ग्राहक के खाते में क्रेडिट करना होता है. ज्यादातर मामलों में यह प्रक्रिया ऑटोमैटिक होती है और बैंक सिस्टम खुद ही गलती पहचान कर रिफंड कर देता है, लेकिन सावधानी के तौर पर आपको तुरंत अपने होम बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए.

तुरंत करें ये काम

वहीं, अगर 5 दिनों के भीतर आपका पैसा नहीं आता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत रजिस्टर करने की प्रक्रिया अब बेहद सरल हो गई है. आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनकी आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लिखित आवेदन दे सकते हैं. शिकायत करते समय एटीएम की लोकेशन, तारीख, समय और ट्रांजेक्शन फेल होने का कारण जरूर बताएं. यहां इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ट्रांजेक्शन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि बैंक के लिए मामले की जांच करना आसान हो सके.

हर दिन देरी के लिए मिलेगा 500 रूपया

यदि बैंक आपकी शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डे के भीतर पैसा वापस नहीं लौटाता है, तो RBI के नियमानुसार आप प्रतिदिन 100 रुपये का हर्जाना पाने के हकदार बन जाते हैं. यह हर्जाना बैंक को बिना मांगे आपके खाते में जमा करना होता है. अगर इसके बावजूद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग के इस युग में जागरूक रहना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए हमेशा ट्रांजेक्शन अलर्ट पर नजर रखें और समय पर कदम उठाएं.