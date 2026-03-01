By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अयातुल्ला खामेनेई का भारतीय कनेक्शन, जानें कब-कैसे लखनऊ से जाकर ईरान में बसा था परिवार
Ayatollah Khamenei Indian connection: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पूर्वज 18वीं सदी में ईरान से आकर लखनऊ में बस गए थे. उनके परदादा सैयद मोहम्मद खामेनेई की शिक्षा-दीक्षा लखनऊ में ही हुई थी. बाद में यह परिवार इराक होते हुए ईरान के 'खामेने' शहर में स्थायी रूप से बस गया, जिसके कारण वे 'खामेनेई' कहलाए.
Ayatollah Khamenei ancestors Lucknow: ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) अयातुल्ला अली खामेनेई के इजरायल हमले में मारे की खबर है. इस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया ने की है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पूर्वजों की जड़ें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं. यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक लंबा ऐतिहासिक सफर है जिसने भारत और ईरान के बीच एक अनूठा सांस्कृतिक और पारिवारिक सेतु बनाया है.
अयातुल्ला खामेनेई का भारतीय केनक्शन
इतिहासकारों के अनुसार, अयातुल्ला खामेनेई के पूर्वज मूल रूप से ईरान के ‘निशापुर’ शहर के रहने वाले थे. 18वीं शताब्दी के दौरान, उनका परिवार भारत आया और उत्तर प्रदेश के लखनऊ (और इसके पास स्थित बाराबंकी) में बस गया. उस समय अवध के नवाबों का शासन था और लखनऊ इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था.
सैयद मोहम्मद खामेनेई की लखनऊ से वापसी
अयातुल्ला अली खामेनेई के परदादा, सैयद मोहम्मद खामेनेई, लखनऊ में ही पले-बढ़े थे. उनकी शुरुआती तालीम लखनऊ में ही हुई, लेकिन उस दौर में धार्मिक विद्वानों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र इराक का नजफ शहर माना जाता था. उच्च शिक्षा और इजतिहाद (धार्मिक विशेषज्ञता) प्राप्त करने के लिए सैयद मोहम्मद लखनऊ छोड़कर इराक के नजफ चले गए. नजफ उस समय शिया जगत की सर्वोच्च हौज़ा (मदरसा) शिक्षा का केंद्र था. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने भारत लौटने के बजाय ईरान जाने का फैसला किया. वे ईरान के अजरबैजान प्रांत में स्थित ‘खामेने’ (Khamaneh) नामक शहर में जाकर बस गए.
वहां से वे वापस ईरान लौट गए और अजरबैजान प्रांत के खामेने (Khamaneh) शहर में बस गए. इसी शहर के नाम पर उनके परिवार को खामेनेई उपनाम मिला. स्कॉलर सैयद अब्दुल हई अल-हसनी अपनी किताब नुजहत अल-ख्वातिर (Nuzhat al-Khawatir) में भारतीय उपमहाद्वीप के उन विद्वानों और परिवारों का विवरण है जिनकी जड़ें ईरान और अरब से जुड़े थे. इसके अलावे कई अन्य स्त्रोत भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि खामेनेई परिवार की कई पीढ़ियां लखनऊ की तहजीब और शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रही थीं.
लखनऊ की तहजीब का प्रभाव
अयातुल्ला खामेनेई के परिवार में भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से लखनऊ की विद्वता का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा. उनके पिता, अयातुल्ला सैयद जवाद खामेनेई, भी एक बड़े धार्मिक विद्वान थे. खुद अयातुल्ला अली खामेनेई कई बार सार्वजनिक रूप से भारत के साथ अपने जुड़ाव और भारतीय दर्शन के प्रति सम्मान व्यक्त कर चुके हैं.
