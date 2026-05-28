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क्या था बशीर बद्र का असली नाम, आखिर क्यों लगाया अपने नाम के साथ ‘बद्र’? जानिए मतलब

Bashir Badr Name: मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का आज भोपाल में 91 साल की उम्र में निधन होगा गया. इस स्टोरी में हम आपको इनके आखिरी नाम ‘बद्र’ के मतलब के बारे में बता रहे हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: May 28, 2026, 5:48 PM IST
Bashir Badr real name
क्या था बशीर बद्र का असली नाम? (Image: AI)

Bashir Badr Real Name: मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी. उनके निधन से साहित्य और शायरी की दुनिया में शोक की लहर है. बशीर बद्र ने अपनी गजल और शेरों से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे मुश्किल बातों को भी बेहद आसान शब्दों में कह देते थे. मोहब्बत, दर्द, उम्मीद और जिंदगी के अनुभव उनकी गजल में साफ दिखाई देते थे. यही वजह थी कि उनकी लिखी लाइनें हर उम्र के लोगों को अपनी लगती थीं.

अयोध्या से शुरू हुआ शायरी का सफर

बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था. उनका असली नाम सय्यद मुहम्मद बशीर था. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के शिक्षक के रूप में काम किया. यहीं से उनकी शायरी को पहचान मिलने लगी. बाद में वे मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के अध्यक्ष भी बने. उनकी गजलें धीरे-धीरे मुशायरों और किताबों के जरिए लोगों तक पहुंचीं. उनकी भाषा आसान थी, इसलिए आम लोग भी उनकी शायरी को आसानी से समझ लेते थे. यही कारण था कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई.

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‘बद्र’ शब्द का क्या मतलब है

बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने नाम के साथ ‘बद्र’ क्यों लगाया. उर्दू और फारसी भाषा में ‘बद्र’ शब्द का मतलब पूरा चांद होता है. इसे रोशनी, खूबसूरती और चमक का प्रतीक माना जाता है. बशीर बद्र की शायरी भी कुछ ऐसी ही थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी. उनकी गजलें पढ़कर लोगों को अपनापन महसूस होता था. यही वजह थी कि उन्होंने ‘बद्र’ को अपना तखल्लुस यानी उपनाम बनाया. उनका यह नाम उनकी शख्सियत और उनकी शायरी दोनों से पूरी तरह मेल खाता था.

मेरठ दंगों ने बदल दी जिंदगी

बशीर बद्र की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. साल 1987 के मेरठ दंगों में उनका घर जला दिया गया. उस घर में उनकी जिंदगी भर की कमाई, किताबें, डायरी और गजलें रखी थीं. इस हादसे के बाद वे काफी टूट गए और लंबे समय तक लिखना भी छोड़ दिया. बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और भोपाल में रहने लगे. हालांकि इतने बड़े सदमे के बाद भी उनकी शायरी लोगों के दिलों तक पहुंचती रही. उनकी लिखी लाइनें आज भी लोगों को जिंदगी और रिश्तों की सच्चाई समझाती हैं.

बशीर बद्र सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि लोगों के जज्बात की आवाज थे. उनका मशहूर शेर “लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में” आज भी लोगों की जुबान पर है. उनकी गजलें मोहब्बत और जिंदगी को बेहद आसान तरीके से बयान करती थीं. वे लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार 91 साल की उम्र में भोपाल में उनका निधन हो गया. भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी. आने वाले समय में भी उनकी गजलें मोहब्बत और एहसास की पहचान बनी रहेंगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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