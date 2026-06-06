Bhumi Portal: बिहार के लोगों को बड़ी राहत, घर बैठे मिलेगा जमीन का नक्शा, जानें ऐसा करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

Bihar Bhumi portal: बिहार के लोगों को अब जमीन के नक्शे के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे. बिहार भूमि पोर्टल (Bihar Bhumi) के जरिए आप ऑनलाइन ही अपनी जमीन का डिजिटल नक्शा देख सकते हैं और मामूली शुल्क देकर इसे सीधे अपने घर पर मंगवा सकते हैं.

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बिहार भूमि पोर्टल, घर बैठे मिलेगा अपनी जमीन का नक्शा,

Bihar Bhumi Portal: अगर आप भी बिहार में अपनी जमीन का नक्शा हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों और दलालों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. बिहार सरकार ने बिहार भूमि पोर्टल के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है. बिहार के लोग अब बिना किसी भाग-दौड़ के मात्र कुछ ही क्लिक्स में अपनी जमीन का एकदम सटीक नक्शा घर बैठे देख और ऑर्डर कर सकते हैं…

घर बैठे जमीन का नक्शा

बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल सर्विस के तहत राज्य का कोई भी रैयत यानि जमीन मालिक अपने प्लॉट का नक्शा घर बैठे मंगा सकता है. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्पीड पोस्ट से आपके पते पर सरकारी मुहर और सिग्नेचर वाला सर्टिफाइड नक्शा भेज जाएगा.

बिहार भूमि पोर्टल पर खुद को करें रजिस्टर

सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके होमपेज पर दिए गए Registration ऑप्शन पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वर्तमान पता दर्ज कर अपना प्रोफाइल बनाना होगा. जैसे ही आपके मोबाइल पर ओटीपी (OTP) के जरिए वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप लॉगिन कर सकेंगे.

जमीन का नक्शा और प्लॉट नंबर कैसे ढूंढें?

लॉगिन करने के बाद आपको भू-अभिलेख या Map सेक्शन में जाकर अपने लोकल एऱिया की जानकारी देनी पड़ेगी. यहां आपको ड्रॉप-डाउन लिस्ट से अपना जिला, अनुमंडल (Sub-division), अंचल (Circle) और मौजा यानि गांव का नाम सेलेक्ट करें. इसके बाद जैसे ही आप अपना खसरा या प्लॉट नंबर डालकर सर्च करेंगे, आपकी पूरी जमीन का डिजिटल नक्शा आपकी स्क्रीन पर खुलकर सामने आ जाएगा.

नक्शे को घर मंगाने के लिए पेमेंट

अगर आप स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे की हार्ड कॉपी डाक के जरिए अपने घर मंगाना चाहते हैं, तो आपको Apply for Doorstep Delivery पर क्लिक करना होगा. इसके बाद तय सरकारी शुल्क और पोस्टल चार्ज का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. पेमेंट आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड में से किसी एक से कर सकते हैं. वहीं, पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको एक रसीद और ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से ट्रैक कर सकेंगे कि आपका नक्शा कब तक आपके घर पहुंचेगा.