क्या टिकट कंफर्म होने के बाद बदल सकता है बोर्डिंग स्टेशन? जानिए क्या कहता है रेलवे का नियम

रेलवे अपने यात्रियों को अपने तय स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाने की स्थिति में बोर्डिंग स्टेशन बदलने (Change Boarding Point) की सुविधा देता है. आइये जानते हैं कि ऐसा करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है...

क्या है रेलवे का बोर्डिंग नियम?

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने अपने सफर को बेहतर बनाने के लिए बोर्डिंग नियमों (New Boarding Rules) में बड़ा बदलाव किया है. अगर आप भी अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अब टीटीई (TTE) आपकी सीट के लिए अगले स्टेशन तक का इंतजार नहीं करेगा.

क्या है रेलवे का नया नियम?

अब तक, यदि कोई यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ पाता था, तो टीटीई अगले एक या दो स्टेशनों तक सीट खाली रखता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार, जैसे ही ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन से रवाना होगी और आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिलेंगे, टीटीई अपने हैंडहेल्ड डिवाइस (HHT) पर तुरंत नॉट टर्नअप (Not Turn-Up) की एंट्री कर देगा.

इसका मतलब यह है कि आपकी सीट को आधिकारिक तौर पर खाली मान लिया जाएगा और वह तुरंत सिस्टम के जरिए किसी दूसरे जरूरतमंद यात्री को आवंटित (Allot) कर दी जाएगी.

वेटिंग और RAC वालों को मिलेगी राहत

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा सॉफ्टवेयर में किए गए इस बदलाव से वेटिंग लिस्ट और RAC (Reservation Against Cancellation) वाले यात्रियों को सीधा फायदा होगा.

जैसे ही टीटीई सीट खाली होने की सूचना अपडेट करेगा, सिस्टम अपने आप अगले वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को बर्थ अलॉट कर देगा. वहीं, सीट कन्फर्म होते ही संबंधित यात्री के मोबाइल पर एक एसएमएस (SMS) जाएगा, जिसमें कोच और बर्थ नंबर की जानकारी होगी. इससे ट्रेनों में खाली रहने वाली सीटों का बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा और बीच रास्ते में सीट के लिए मारामारी कम होगी.

बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर रेलवे का नियम

बता दें कि आप अपना बोर्डिंग यानि ट्रेन पकड़ने के स्टेशन को बदल सकते हैं. यदि आप किसी कारणवश अपने तय स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो रेलवे आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलने (Change Boarding Point) की सुविधा देता है. इसके लिए आपको अपनी ट्रेन के खुलने के 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.

कैसे बदलें अपना बोर्डिंग पॉइंट

सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर जाएं और लॉगिन करें.

यहां Booking Ticket History वाले सेक्शन में जाएं,

उस टिकट को चुनें जिसका बोर्डिंग पॉइंट बदलना है.

फिर Change Boarding Point के ऑप्शन पर क्लिक करें,

और वहां ड्रॉप-डाउन लिस्ट से नया स्टेशन चुनें और सबमिट कर दें.

बता दें कि एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद आप पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वहां तक की आपकी सीट किसी और को दी जा सकती