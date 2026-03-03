By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
नहीं माने मैनेजर की बात क्या नौकरी से निकाल सकती है कंपनी? जानिए लेबर कोड में क्या है इससे जुड़ा प्रावधान
Employee rights New Labour Code 2020: वर्कप्लेस पर मैनेजर से असहमति होना आम बात है, लेकिन इस आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है? आइये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 यानि लेबर कोड में इससे जुड़े क्या प्रावधान है...
Can Employee be fired for arguing with manager: किसी भी बड़ी संस्था में काम करते समय मैनेजर और जूनियर के बीच विचारों का अंतर होना स्वाभाविक है. कई बार कर्मचारी अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए HR का दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि राय अलग होना और मैनेजर के लिखित आदेश को न मानना दो अलग बातें हैं. अगर मैनेजर का आदेश काम से जुड़ा है, तो उसे बार-बार नजरअंदाज करना आपको अनुशासनहीनता के दायरे में ला सकता है. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं…
क्या है विलफुल इन्सबॉर्डिनेशन?
भारत सरकार द्वारा पेश किए गए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के तहत मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कुछ खास प्रावधान दिए गए हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 (New Labour Code) के तहत, यदि कोई कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के किसी वैध और उचित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा या अवहेलना (Willful Insubordination) करता है, तो उसे मिसकंडक्ट यानी दुराचार माना जाएगा. यह नियम केवल मजदूरों पर ही नहीं, बल्कि एंप्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत आने वाले अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होता है.
मैनेजर की बात नहीं मानने पर नौकरी से निकाले जाएंगे कर्मचारी?
कानून के मुताबिक, कोई भी कंपनी किसी कर्मचारी को सीधे बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती. यदि कर्मचारी पर आदेश न मानने का आरोप है, तो कंपनी को नेचुरल जस्टिस यानि प्राकृतिक सिद्धांत के नियमों का पालन करना होता है, जिसके तहत एक इंटरनल इंक्वायरी यानी आंतरिक जांच बैठाई जाती है, जहां कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है. यदि जांच में कर्मचारी के खिलाफ लगे आरोप सही पाए जाते हैं, उस हालात में कंपनी बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई कर सकती है.
अप्रेजल और इंक्रीमेंट पर पड़ता है बुरा असर
नौकरी से निकाले जाने के अलावा, मैनेजर के साथ खराब संबंध या बार-बार आदेश की अवहेलना आपके सालाना प्रदर्शन के मूल्यांकन (Appraisal) को प्रभावित करती है. भले ही आपकी स्किल्स अच्छी हों, लेकिन व्यवहारिक रिपोर्ट खराब होने पर कंपनी आपका इंक्रीमेंट रोक सकती है या प्रमोशन टाल सकती है. वहीं, इंडस्ट्रियल लॉ से जुड़े एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि विवाद की स्थिति में सीधे आदेश का उल्लंघन करने के बजाय लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराना एक सुरक्षित कानूनी विकल्प है.
