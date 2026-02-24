  • Hindi
क्या पैतृक संपत्ति जब्त कर सकती है ED? अगर 'शख्स' के खिलाफ जारी हो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

ED Power Ancestral Property: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों और संपत्तियों की जब्ती को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. इसी से जुड़ा एक सवाल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अरुण सूरी बनाम ईडी मामले में आया, जिसमें अदालत को तय करना था कि क्या ईडी अपराध से दशकों पहले खरीदी गई या विरासत में मिली पैतृक संपत्ति को जब्त कर सकती है? आइये जानते हैं...

क्या पैतृक संपत्ति जब्त कर सकती है ED? मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (इमेज AI से है)

Arun Suri vs ED Case Delhi High Court ruling: प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को काली कमाई को जब्त करने की शक्ति मिली है. इन्हीं शक्तियों से सवाल उठा कि क्या जांच एजेंसी किसी आरोपी शख्स की पैतृक संपत्ति जब्त कर सकती है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को दिए अपने फैसले में इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि यदि अपराध से कमाया गया वास्तविक धन (Proceeds of Crime) उपलब्ध नहीं है, तो ED उसके बराबर मूल्य की पैतृक संपत्ति को भी जब्त कर सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि PMLA कानून के तहत ‘समान मूल्य की संपत्ति’ को अटैच करने का अधिकार एजेंसी के पास सुरक्षित है, चाहे वह संपत्ति अपराध होने से पहले ही क्यों न अर्जित की गई हो.

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘अरुण सूरी बनाम प्रवर्तन निदेशालय’ मामले में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत ED को यह अधिकार है कि वह आरोपी की पैतृक संपत्ति को भी अटैच कर सके. यह फैसला उन मामलों में एक बड़ी नजीर बनेगा जहां अपराधी अपनी काली कमाई को ठिकाने लगा देते हैं या खर्च कर देते हैं.

पैतृक संपत्ति को सुरक्षा कवच नहीं

सुनवाई के दौरान आरोपी अरुण सूरी ने तर्क दिया था कि दिल्ली के पीतमपुरा स्थित उसकी संपत्ति उसके पिता ने 1991 में खरीदी थी, जो कथित अपराध से दशकों पहले की है. हालांकि, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ किया कि PMLA कानून पैतृक या विरासत में मिली संपत्तियों को जब्ती से कोई विशेष छूट या ‘इम्युनिटी’ नहीं देता है.

प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की परिभाषा व्यापक

अदालत ने PMLA की धारा 2(1)(u) का हवाला देते हुए बताया कि ‘अपराध की कमाई’ की परिभाषा बहुत बड़ी है. इसमें न केवल वह संपत्ति शामिल है जो सीधे अपराध से मिली हो, बल्कि उस संपत्ति के ‘मूल्य’ (Value of such property) को भी शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि यदि असली अवैध पैसा गायब है, तो उसके बराबर मूल्य की किसी भी दूसरी जायदाद को कानून के दायरे में लाया जा सकता है.

समान मूल्य की संपत्ति का सिद्धांत

कोर्ट का मुख्य तर्क यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग अक्सर अपनी काली कमाई को छिपा देते हैं. ऐसे में कानून को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि एजेंसी आरोपी की अन्य वैध संपत्तियों को जब्त करे. इसे अल्टरनेटिव अटैचेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपी अपनी करतूतों का फल न भोग सके.

पुराने फैसलों का कानूनी आधार

अपने फैसले में हाई कोर्ट ने 2019 के ‘डिप्टी डायरेक्टर बनाम एक्सिस बैंक’ मामले का भी जिक्र किया. उस समय भी अदालत ने यह व्याख्या की थी कि विधायिका का इरादा उन संपत्तियों को जब्त करना है जो अपराध की कमाई के बराबर मूल्य की हों, भले ही वे संपत्ति अपराध से बहुत पहले और ईमानदारी की कमाई से खरीदी गई हों.

विदेशी मुद्रा और विदेश में भेजी गई रकम

अदालत ने पाया कि इस मामले में कथित तौर पर अपराध की रकम को विदेश भेज दिया गया था. ऐसे में जब वास्तविक काला धन देश से बाहर हो या उसे ढूंढना मुश्किल हो, तो ED को यह कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वह देश के भीतर मौजूद आरोपी की किसी भी दूसरी जायदाद को अटैच कर ले, ताकि अपराध की कुल रकम की भरपाई की जा सके.

हाई कोर्ट्स की अलग-अलग राय

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस विषय पर देश के हाई कोर्ट की अलग-अलग राय रही है. पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पटना हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि अपराध से पहले खरीदी गई वैध संपत्तियों को केवल तभी जब्त किया जा सकता है जब काला धन विदेश भेज दिया गया हो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार में PMLA की बहुत ही सख्त और विस्तृत व्याख्या को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट से समाधान की उम्मीद

दिल्ली हाई कोर्ट के इस सख्त रुख और अन्य हाई कोर्ट्स के नरम फैसलों के बीच अब विरोधाभास पैदा हो गया है. चूंकि, हाई कोर्ट अपने स्वयं के पुराने फैसलों से बंधे होते हैं, इसलिए कानून के जानकारों का मानना है कि अब यह मामला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ही अब अंतिम रूप से तय करेगा कि पैतृक संपत्तियों की जब्ती को लेकर पूरे देश में एक समान नियम क्या होना चाहिए.

