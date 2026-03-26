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क्या हाउसिंग सोसाइटी, रेसिडेंट के Zomato-Swiggy ऑर्डर को एंट्री गेट पर रोक सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम

आज लोगों की एक बड़ी आबादी हाउसिंग सोसायटी में रहती है. कभी मेंटेनेंस तो कभी साफ-सफाई के चलते उनका सोसायटी मैनेजमेंट से आमना-सामना होता रहता है. ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या किसी भी सिचुएशन में हाउसिंग सोसायटी अपने रेसिडेंट के डिलीवरी ऑर्डर पर पाबंदी लगा सकती है? वहीं, सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर मैनेजमेंट डिलीवरी बॉय से क्या करने को कह सकती है, आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब यहां...

क्या हाउसिंग सोसायटी मैनेजमेंट आपके ऑर्डर को एंट्री गेट रोक सकती है? जानिए क्या है नियम

क्या आपकी हाउसिंग सोसायटी ने भी आपके घर आने वाले मेहमानों, खाने की डिलीवरी या आपके निजी रहन-सहन पर अजीबोगरीब पाबंदियां लगा रखी हैं? कई बार सोसायटी की मैनेजमेंट कमेटी खुद को सुप्रीम पावर की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन कानूनन उनकी शक्तियां काफी सीमित हैं. वहीं, मेंटनेंस नहीं भरने के आधार पर भी हाउसिंग सोसायटी मैनेजमेंट किसी रेसिडेंट के ऑर्डर की एंट्री पर नहीं लगा सकते हैं. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

हाउसिंग सोसायटी के बाय-लॉज

हाउसिंग सोसायटी के बाय-लॉज (Bye-laws) केवल कॉमन एरिया जैसे पार्क, लिफ्ट, कॉरिडोर के मैनेजमेंट के लिए होते हैं. ऐसे में रेसिडेंट अपने घर के भीतर क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या क्या करते हैं, इसमें दखल देने का अधिकार कमेटी को नहीं है, जब तक कि ये एक्टिविटी इलीगल न हो. बता दें कि बाय-लॉज, किसी आर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के द्वारा अपने एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए अपने नियम होते हैं, इन बाय-लॉज को कोर्ट, राज्य के नियमों के अनुसार ही नियम बनाने का अधिकार है. बाय-लॉज कभी भी स्टेट, रेगुलेटरी बॉडीज और कोर्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते.

क्या डिलीवरी ऑर्डर रोके जा सकते हैं?

तो जवाब है, जोमैटो-स्विगी के ऑर्डर को रेसिडेंट के फ्लैट पर ले जाने से हाउसिंग सोसायटी नहीं रोक सकती. हालांकि, सोसायटी मैनेजमेंट सुरक्षा के नाम पर केवल चेक-इन जरूर करा सकती है. द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोई भी सोसायटी मैनेजमेंट किसी रेजिडेंट का खाना, दवा या अन्य ऑनलाइन ऑर्डर नहीं रोक सकता. यह एक आवश्यक सेवा है, जिसे रोकना व्यक्ति की निजता और जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है.

मेंटनेंस फीस न भरने पर क्या कार्रवाई संभव है?

अगर किसी रेसिडेंट ने अपना मेंटनेंस नहीं भरा है, तो इसके लिए सोसायटी उस पर जुर्माना (Interest) लगा सकती है. वहीं, बकाया वसूली के लिए कानूनी नोटिस भेज सकती है, लेकिन वे रेसिडेंट के रोजमर्रा की जरूरतों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं.

सर्विस में पाबंदी

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार, मेंटनेंस न भरने पर भी सोसायटी लिफ्ट, पानी की सप्लाई, बिजली या एंट्री जैसी अनिवार्य सेवाओं (Essential Services) को बंद नहीं कर सकती. ऐसा करना हैरेसमेंट (Harassment) माना जा सकता है. वहीं, अगर सोसायटी लगातार ऐसे एक्शन लेती है, तो रेसिडेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रार (Registrar) के पास शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा, सेवा में कमी के लिए कंज्यूमर कोर्ट और मानसिक प्रताड़ना के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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