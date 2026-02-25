Hindi Gk

Can Wife Seeks Maintenance Without Divorce Know What Law Says

पति खर्च उठाने से कर रहा मना, क्या बिना डिवोर्स भी मिल सकता है गुजारा-भत्ता? जानें क्या कहता है कानून

Maintenance without divorce: अक्सर यह माना जाता है कि गुजारा-भत्ता या मेंटेनेंस (Maintenance) केवल तलाक के बाद ही मिलता है, लेकिन भारतीय कानून महिलाओं को यह अधिकार देता है कि वे शादी में रहते हुए भी अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकें. आइये जानते हैं कि किन-किन कानून में बिना डिवोर्स गुजारा-भत्ता का जिक्र किया गया है...

पति खर्च उठाने से कर रहा मना, क्या बिना तलाक भी मिल सकता है गुजारा-भत्ता? जानें कानून

Wife Right to Maintenance without divorce: भारतीय कानून के तहत एक पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए तलाक होना जरूरी नहीं है. यदि पति सक्षम है और बिना किसी वाजिब कारण के पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तो पत्नी अलग रहते हुए या एक ही घर में रहते हुए भी गुजारा-भत्ता की मांग कर सकती है. इसका मुख्य उद्देश्य महिला की सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करना है ताकि वह आर्थिक रूप से बेसहारा न हो. आइये जानते हैं किन-किन कानून में पत्नी के लिए गुजारे भत्ते की बात कही गई है…

BNSS की धारा 144 में क्या है प्रावधान?

भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता (BNSS)की धारा 144, जो पहले सीआरपीसी (CrPC) की धारा 125 थी. इस धारा के तहत पत्नी कोर्ट में यह साबित कर सकती है कि वह अपना खर्च चलाने में असमर्थ है और उसका पति देखरेख की क्षमता रखते हुए भी उसकी अनदेखी कर रहा है. बता दें कि यह एक ‘सेकुलर’ कानून है, यानी यह सभी धर्मों की महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है.

बेटी को ‘संपत्ति’ से निकालने पर क्या रद्द हो जाएगा वसीयतनामा? जानिए क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 9

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18

हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 (HAMA) की धारा 18, हिंदू महिलाओं को विशेष अधिकार देती है. इस एक्ट के तहत एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी गुजारा-भत्ता पाने की हकदार है. धारा 18(2) के अनुसार, यदि पति क्रूरता करता है, उसे छोड़ देता है, या पति ने किसी दूसरी महिला को रखा है, तो पत्नी बिना तलाक लिए भी जीवनभर के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है.

घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 में आर्थिक राहत (Monetary Relief) का प्रावधान है. यदि पति घर के खर्चों के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो इसे आर्थिक हिंसा माना जाता है. इस धारा के तहत कोर्ट न केवल पत्नी के लिए मासिक भत्ता तय कर सकता है, बल्कि बच्चों की स्कूल फीस और दवाइयों के खर्चों के लिए भी आदेश दे सकता है.

हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25

हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 (HMA) आमतौर पर तलाक के केस के दौरान चर्चा में आता है, लेकिन इसकी धारा 24, अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance) की बात करती है. यदि केस कोर्ट में लंबित है, तो इस धारा के तहत पत्नी तुरंत राहत पा सकती है. वहीं, धारा 25 के तहत कोर्ट स्थायी रूप से गुजारा-भत्ता तय करने का आदेश दे सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

कितनी मिल सकती है गुजारा-भत्ता की राशि?

गुजारा-भत्ते की कोई फिक्स राशि एक्ट में नहीं लिखी है, लेकिन रजनीश बनाम नेहा (2020) केस में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. गुजारा-भत्ता तय करने से पहले कोर्ट दोनों पक्षों के एसेट और लायबिलिटी (संपत्ति और देनदारी) का शपथ पत्र मांगता है. आमतौर पर पति की शुद्ध आय (Net Income) का लगभग 25% हिस्सा पत्नी के मेंटेनेंस के रूप में तय किया जाता है, ताकि उसका जीवन स्तर बना रहे.

कोर्ट में अर्जी और अंतरिम राहत

मेंटेनेंस पाने के लिए पत्नी को फैमिली कोर्ट में अर्जी देनी होती है. चूंकि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए BNSS की धारा 144(1) के प्रोविसो (Proviso) के तहत कोर्ट 60 दिनों के भीतर अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दे सकता है. इससे पत्नी को केस के फैसले तक का इंतजार नहीं करना पड़ता और उसे हर महीने पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं.

पति के बहाने पर कानून की सख्ती

अक्सर पति खुद को बेरोजगार दिखाते हैं, लेकिन कानून के अनुसार एक स्वस्थ पति अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, यदि पति पढ़ा-लिखा और शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वह यह नहीं कह सकता कि उसके पास पैसे नहीं हैं. BNSS की धारा 144 के तहत यदि पति कोर्ट के आदेश के बाद भी पैसे नहीं देता, तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है.