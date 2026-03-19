By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ये है दुनिया का सबसे ज्यादा झीलों वाला देश, क्या आप बता पाएंगे नाम?
Most Lakes In World: कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा झीलों वाला देश है. जानिए यहां कितनी झीलें हैं, कैसे बनीं और क्यों यह जगह ट्रैवल और नेचर लवर्स के लिए खास है.
Most Lakes In World: जब झीलों की बात होती है, तो कनाडा दुनिया में सबसे आगे है. यह देश जंगलों, पहाड़ों और बर्फीले इलाकों से घिरा हुआ है. यहां लाखों झीलें हैं, जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा में इतनी झीलें हैं कि यह दुनिया के बाकी देशों से भी ज्यादा हो सकती हैं. इसलिए इसे “झीलों की राजधानी” कहा जाता है.
कितनी हैं झीलें?
अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा में कुल कितनी झीलें हैं, तो इसका जवाब थोड़ा अलग-अलग हो सकता है. आम तौर पर माना जाता है कि यहां करीब 8 लाख 79 हजार बड़ी झीलें हैं. अगर छोटी झीलों को भी जोड़ दें, तो यह संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया की 60% से ज्यादा झीलें सिर्फ कनाडा में हैं.
ये भी पढ़े: धरती के लिए कितने खतरनाक होते हैं अंतरिक्ष में उड़ते एस्टेरॉयड? जानिए पृथ्वी को तबाह होने से कैसे बचाते हैं वैज्ञानिक
झीलें बनी कैसे
कनाडा में इतनी झीलें बनने की कहानी बहुत पुरानी है. यह सब आखिरी बर्फीले युग यानी आइस एज से जुड़ा है. उस समय यहां बड़े-बड़े ग्लेशियर थे. जब ये बर्फ पिघली, तो जमीन में गड्ढे बन गए. बाद में इन गड्ढों में पानी भर गया और झीलें बन गईं. खासकर कनाडियन शील्ड नाम का इलाका झीलों से भरा हुआ है.
खास बातें जो जानना जरूरी
कनाडा की झीलें सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं हैं, बल्कि बहुत खास भी हैं. ग्रेट लेक्स, जो अमेरिका के साथ साझा हैं, दुनिया के ताजे पानी का करीब 18% हिस्सा रखते हैं. वहीं, कनाडा की करीब 9% जमीन झीलों से ढकी हुई है. हालांकि झीलों की गिनती इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी छोटी झील को भी शामिल करते हैं.
घूमने वालों के लिए परफेक्ट जगह
अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो कनाडा की झीलें आपके लिए बेहतरीन जगह हैं. यहां साफ पानी, शांत माहौल और खूबसूरत नजारे मिलते हैं. आप यहां बोटिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं या बस प्रकृति का मजा ले सकते हैं. सुबह के समय झील के किनारे बैठना या रात में नॉर्दर्न लाइट्स देखना एक खास अनुभव होता है. कुल मिलाकर, अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें किस देश में हैं, तो जवाब साफ है—कनाडा. यह जगह पानी और प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें