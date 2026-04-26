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Celebratory Firing At A Wedding Be Considered Attempt To Murder Gujarat High Court Verdict Explained

क्या शादी में हर्ष फायरिंग करना कहलाएगा अटेम्पट टू मर्डर? हाई कोर्ट का फैसला जान रह जाएंगे हैरान

Marriage harsh firing: गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी समारोहों में बिना किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई हवाई फायरिंग पर धारा 307 यानि अटेम्पट टू मर्डर के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि आरोपी का 'इरादा' किसी को नुकसान पहुंचाने का ना हो. हालांकि, आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही जारी रहेगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...

शादी में हर्ष फायरिंग

Celebrity firing at marriage: आजकल शादियों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं खूब बढ़ती जा रही है. इसी तरह एक मामला गुजरात हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, जहां शादी में हर्ष फायरिंग करने के चलते अटेम्पट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों ने राहत पाने के लिए पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट का रुख किया. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

अटेम्पट टू मर्डर नहीं!

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी-ब्याह में बिना किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से की गई हवाई फायरिंग को हत्या की कोशिश नहीं माना जा सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि किसी पर अटेम्पट टू मर्डर मुकदमा चलाने के लिए केवल खतरनाक व्यवहार’ काफी नहीं है, बल्कि ‘गलत इरादा’ (Intent) होना जरुरी है. जस्टिस एच.डी. सुथार ने कहा कि धारा 307 (IPC) के तहत मामला बनाने के लिए चोट लगना जरूरी नहीं है, लेकिन आरोपी का इरादा साबित होना चाहिए. अगर कोई केवल हवा में फायरिंग करता है, तो उसे हत्या की कोशिश नहीं माना जा सकता.

2015 के पुराने मामले में मिली राहत

यह मामला साल 2015 का है, जब अहमदाबाद के शाहीबाग में एक शादी के दौरान हवाई फायरिंग की गई थी. इस घटना के बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश (धारा 307) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा. अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने पहले इन आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने उस पुराने आदेश को रद्द करते हुए आरोपियों को धारा 307 के आरोपों से राहत दे दी है.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के समुदाय में शादी के दौरान हवाई फायरिंग की एक प्रथा रही है. जब तक यह साबित न हो कि गोली किसी को मारने के लिए चलाई गई थी, तब तक गंभीर आपराधिक धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं. हाई कोर्ट ने पाया कि मुख्य आरोपी के पास हथियार का वैध लाइसेंस था और उसने केवल हवा में गोली चलाई थी. साथ ही किसी को डराने या घायल करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था.

आर्म्स एक्ट की धाराएं रहेंगी बरकरार

जस्टिस ने साफ कहा कि मिसफायर होने पर किसी को चोट लग सकती थी जैसी धारणाओं या अटकलों (Presumptions) के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या की कोशिश जैसे गंभीर ट्रायल में नहीं झोंका जा सकता. बता दें कि भले ही कोर्ट ने धारा 307 (हत्या की कोशिश) को हटा दिया है, लेकिन आरोपियों को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है. आर्म्स एक्ट के प्रावधानों और आईपीसी की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत उन पर कार्यवाही चलती रहेगी. हालांकि, फैसले में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केवल जांच अधिकारी की गवाही के आधार पर मुकदमों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, खासकर तब जब गवाह अपने बयानों से पलट गए हों और अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा हुआ हो.

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