भारत की आजादी के लिए अपने देश से लड़ गई ये इंग्लिश महिला, जानिए कौन थी शार्लोट डेस्पर्ड? क्या आपने कभी इनका नाम सुना
Charlotte Despard british ally of Indian Independence: शार्लोट डेस्पर्ड एक ऐसी ब्रिटिश महिला थीं, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में लंदन के सार्वजनिक मंचों से ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता की निंदा की. उन्होंने महिलाओं के मताधिकार (Suffrage) की लड़ाई को भारत की आजादी के संघर्ष से जोड़ा.
Who was Charlotte Despard: 1920 के दशक की शुरुआत की बात है, जब एक ब्रिटिश महिला ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के कृत्य को सार्वजनिक रूप से ‘अनैतिक’ करार दिया और भारत की आजादी की मांग की. इस घटना के बाद वे आजीवन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रहीं. वहीं, भारत के आजादी में ताउम्र भारतीय के राष्ट्रवादियों का साथ दिया. वह महिला कोई और नहीं, बल्कि शार्लोट डेस्पर्ड (Charlotte Despard) थीं.
कौन थीं शार्लोट डेस्पर्ड?
1844 में एक एंग्लो-आयरिश परिवार में जन्मी शार्लोट के पास वह सब कुछ था, विशेषाधिकार, शिक्षा और प्रभाव. वह चाहतीं तो ब्रिटिश उच्च वर्ग के सुख-सुविधाओं में अपना जीवन गुजार सकती थीं, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना. वह ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने वाली प्रमुख नेता थीं. इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा. जेल के दौरान उन्हें अहसास हुआ कि जो व्यवस्था ब्रिटिश महिलाओं को चुप कराती है, वही व्यवस्था बिना सहमति के भारत पर शासन कर रही है. उनके लिए साम्राज्य और पितृसत्ता नियंत्रण की एक जैसी ही थीं.
जलियांवाला बाग के बाद भारत का खुलकर समर्थन
1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जब ब्रिटेन पहुंची, तो शार्लोट शांत नहीं रहीं. उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में ब्रिटिश सरकार की बर्बरता की निंदा की. उन्होंने खुलेआम कहा कि भारत कोई उपनिवेश नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर काम किया और ब्रिटेन के भीतर भारतीय आवाजों को बुलंद किया.
क्या भारत के लोगों को पता है उनका नाम?
भारतीय इतिहास की किताबों में अक्सर उन नायकों को जगह मिलती दिखाई पड़ती है जिन्होंने भारतीय धरती पर मार्च किया या जेल गए. शार्लोट डेस्पर्ड का काम लंदन के ड्राइंग रूम, लेक्चर हॉल और विरोध मंचों पर था. उन्होंने ब्रिटेन के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनमत तैयार किया, जिससे साम्राज्य की रक्षा करना नैतिक रूप से कठिन हो गया. वह जन्म से भारतीय नहीं थीं, लेकिन उनके योगदान ने भारत की आजादी के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई.
जाते-जाते बता दें कि शार्लोट डेस्पर्ड ने उस समय भारत के लिए आवाज उठाई जब उनके अपने देश में ऐसा करना देशद्रोह माना जाता था. आज उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने मानवता और न्याय को अपने राष्ट्रवाद से ऊपर रखा.
