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दुनिया को भनक तक नहीं लगी! चीन ने ढूंढ निकाला रेयर मेटल से चुंबक बनाने का फॉर्मूला, आसपास भी नहीं अमेरिका

China Rare Earth metals dominance: चीन ने कच्चे मेटल्स को रेयर अर्थ मैग्नेंट्स में बदलने की तकनीक खोज लिया है. चीन इस तकनीक को हासिल करने के लिए कई शोध यूनिवर्सिटी खोले, और इंस्टीट्यूट में ही स्टूडेंट्स को शोध करने की इजाजत दी.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 5, 2026, 6:00 AM IST
china Rare metal magnet technique
चीन ने ढूंढा कच्चे खनिजों को रेयर अर्थ मैग्नेंट्स में बदलने का तरीका

China Rare Earth metals dominance: आज के समय में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फाइटर जेट और विंड टर्बाइन बनाने के लिए जिन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल होता है, उस पर अपनी बादशाहत कायम करने का जरिया चीन ने ढूंढ निकाला है. चीन जमीन के नीचे से निकलने वाले कच्चे खनिजों को अब रेयर अर्थ मेग्नेंट्स में बदलने रहा है. साथ ही इस काम में लगे डिवाइस, एक्सपर्ट्स और शोध रिपोर्ट को दुनिया से भी छिपाने में लगा है.

रेयर अर्थ मेटल एक्सपर्ट्स की फौज

आने वाले समय में रेयर मेटल की डिमांड को भांपते हुए चीन ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की एक फौज खड़ी कर दी है. इसके लिए इनर मंगोलिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे कम से कम 11 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दुर्लभ खनिजों के विशेष डिग्री कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. रिपोर्ट की मानें तो हर साल 500 से अधिक छात्र इन कोर्सेज में दाखिला लेकर प्रसंस्करण (processing) से लेकर धातु विज्ञान तक की पूरी सप्लाई चेन का बारीकी से अध्ययन करते हैं, फिक बाद में सीधे सरकारी रिफाइनरियों में जाकर अपनी सेवा देते हैं.

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मंगोलिया के खदानों क्यों रिसर्च कर रहे चीनी युवा?

उत्तरी चीन के मैदानी इलाकों और इनर मंगोलिया के बाओतोऊ (Baotou) शहर में युवा छात्र थ्योरी के साथ-साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ खदान से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे हैं. बाओतोऊ में बने दुर्लभ खनिज अनुसंधान संस्थान में स्टूडेंट्स को रिफाइनिंग कंपनियों के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है. बता दें कि ऐसा एजुकेशनल इकोसिस्टम शायद ही अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देश के पास हो.

रेयर मेटल को चुंबक में बदलना

इन दुर्लभ धातुओं को रिफाइन करना बेहद जटिल और खर्चीला काम है क्योंकि लगभग एक समान रासायनिक गुणों वाले इन 17 अलग-अलग तत्वों को एक-दूसरे से अलग करना पड़ता है. चीन ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जो पृथ्वी से निकलने वाले इन कच्चे खनिजों को शक्तिशाली रेयर अर्थ मैग्नेट्स (चुंबक) में बदल देता है. रेयर अर्थ मैग्नेट्स ईवी मोटर और एडवांस्ड हथियारों के लिए अनिवार्य हैं. यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के 90% से अधिक प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मेटल और हाई-टेक चुंबकों का अकेले चीन में ही उत्पादन होता है.

सीक्रेट छिपाने में माहिर चीन

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देश इस निर्भरता को तोड़ने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, लेकिन चीन अपनी इस बेशकीमती एक्सपर्टीज को लेकर बेहद सतर्क हो गया है. अप्रैल 2025 में ट्रंप के मुक्ति दिवस (Liberation Day) टैरिफ के बाद चीन ने रेयर अर्थ से जुड़े डिवाइस के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसके साथ ही, चीन ने अपने तकनीकी एक्सपर्ट्स की सुरक्षा और खुफिया लीक को रोकने के लिए उनके पासपोर्ट तक जमा करवाना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी तरह से तकनीक बाहर न जा सके.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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